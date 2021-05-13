Занятия вокалом в проекте «Московское долголетие» помогают укрепить дыхательную систему

Фото: департамент соцзащиты населения города Москвы

Занятия в проекте «Московское долголетие» не только помогают людям старшего поколения в творческой самореализации, но и способствуют оздоровлению всего организма. Специалисты отмечают, что творческие занятия благоприятно влияют на психоэмоциональное и физическое здоровье старшего поколения. Например, занятия пением могут не только поднять настроение, но и за счет вибрации улучшают общее физическое состояние и положительно влияют на дыхательную систему человека.

В «Московском долголетии» сейчас открыто около 50 онлайн-групп по пению, в которых занимается более двух тысяч человек. На занятиях участники изучают различные приемы и техники вокала, учатся управлять голосом, правильно дышать, а также находят свой стиль и манеру пения.

— Человеческое тело, как музыкальный инструмент, поэтому на занятиях мы работаем не только со связками и дыхательной системой, но и со всем телом в комплексе. Каждое занятие у нас начинается с небольшой разминки: делаем упражнения из суставной гимнастики, растяжку, укрепляем мышцы спины. Очень важно сначала привести тело в тонус. Затем переходим к одному из важнейших упражнений — дыхательной гимнастике, потом начинаем распеваться, работаем с вокальным диапазоном и завершаем занятие исполнением какой-нибудь композиции, — говорит Александра Карамян, преподаватель по вокалу проекта «Московское долголетие».

В онлайн-формате сохранилась основная структура занятий, но педагоги внесли некоторые коррективы в программу обучения. Сейчас из-за технических нюансов достаточно сложно проводить масштабные репетиции и прослушивать всех учеников. Поэтому в конце каждого занятия преподаватель выделяет время, чтобы разобрать вопросы участников, прослушать и скорректировать ошибки.

— Плюс онлайн-занятий в том, что ученики более осознанно и ответственно подходят к уроку. Им нужно самостоятельно следить за своими ощущениями, управлять голосом и телом. Это помогает быстрее найти свой стиль и научиться чувствовать музыку. Конечно, во время очных занятий я сразу слышу небольшие ошибки и корректирую их. Сейчас я призываю людей самостоятельно следить за своим звукоизвлечением и, если они понимают, что есть ошибка, сразу спросить меня, — говорит Карамян.

Участники проекта отмечают, что благодаря онлайн-занятиям они могут продолжать совершенствоваться в вокальном искусстве, проводить репетиции и держать голос в форме. Занятия проекта по вокалу посещают москвичи старшего поколения с разными способностями: кто-то приходит, чтобы осуществить давнюю мечту и научиться петь, а кто-то, чтобы поддерживать себя в вокальной форме.

— Благодаря занятиям вокалом я смогла расширить свой диапазон. Теперь удается брать более высокие ноты, а я думала, что это нереально. Кроме того, я очень благодарна моему педагогу Беляевой Ольге, которая часто помогает нам и вне занятий, — говорит участница проекта Лариса Шевченко.

Участники отмечают, что занятия пением положительно влияют на организм.

— Я стала замечать положительный эффект от занятий вокалом на состоянии здоровья, у меня восстановился голос, общее состояние улучшилось. А главное, после занятий поднимается настроение и появляется желание развиваться дальше, — рассказывает участница проекта Ольга Рунова.

СПРАВКА

Подать заявку и выбрать онлайн-занятия проекта «Московское долголетие» можно по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте «Московского долголетия».

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