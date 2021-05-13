Собор Святого Павла в Лондоне могут закрыть из-за проблем с финансированием

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Собор Святого Павла в Лондоне могут навсегда закрыть из-за проблем, связанных с финансированием. Они возникли из-за пандемии коронавируса, заявила британская вещательная корпорация BBС.

Уточняется, что собор почти полностью зависит от продаж билетов туристам, а из-за пандемии финансовое состояние достопримечательности оказалось сильно подорвано. Управляющие отметили, что собор переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние 300 лет.

Кроме того, есть опасения, что всемирно известный хор собора, существующий с XIII века, будет распущен. В прошлом году доходы учреждения сократились на 90 процентов.

Настоятель собора Святого Павла, преподобный доктор Дэвид Айсон заявил, что необходимы кардинальные меры для решения этой проблемы.

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