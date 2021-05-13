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Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Байдена
Фото: Коллаж: Администрация президента РФ / Whitehouse

Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Вопрос о том, в каком формате пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена — онлайн или очно, — будет решаться эпидемиологами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 13 мая.

— Она также будет, эта встреча, отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, пока нет договоренностей относительно точной даты проведения саммита. Специалисты готовят встречу.

Ранее администрация США сообщила, что американский лидер предложил Владимиру Путина провести встречу на высшем уровне летом 2021 года. Саммит предлагалось провести в одном из европейских городов, стороны смогут обсудить вопросы в двусторонних отношениях.

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Джо БайденВладимир Путинвстреча
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