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Рекорд России и мира по силовому экстриму установлен в подмосковном Видном
Фото: mst.mosreg.ru

Рекорд России и мира по силовому экстриму установлен в подмосковном Видном

Елена Фролова

Спорт

Представитель «Федерации силового экстрима России» Сергей Чуприна установил мировой и российский рекорд по трак-пуллу в подмосковном Видном. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Министерства физической культуры и спорта.

Уточняется, что спортсмен отбуксировал эвакуатор автобусов MAN весом в 41 тонну на 16 метров и 86 сантиметров. Сделал он это за 34,27 секунды.

Во время установки рекорда он не использовал никаких приспособлений. Вес Сергея Чуприны составляет 84,6 килограмма.

— Территория Московской области снова стала местом, в котором устанавливаются мировые рекорды, — подчеркнул глава министерства Роман Терюшков.

По его словам, спортсмен совершил уверенный шаг вперед в процессе популяризации силового экстрима, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Министр также поздравил атлета с достижением такого результата.

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