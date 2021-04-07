Как начать заниматься спортом и что для этого нужно

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7 апреля весь мир отмечает День здоровья. Укрепить иммунитет и прийти в тонус после зимы отлично помогают физические нагрузки на свежем воздухе. Как начать заниматься весенним спортом и что для этого нужно, «Вечерке» рассказала тренер Татьяна Агафошина.

Очень важна самомотивация — чтобы быть в форме, физическая нагрузка должна быть ежедневной. Можно начать с ходьбы быстрым шагом, с элементарной разминки или с простых упражнений, которые все помнят со школы. Нагрузку нужно увеличивать постепенно, следить за самочувствием.

Приноровившись к быстрой ходьбе, можно переходить на бег трусцой. Тренажеры, которые стоят во дворах, рассчитаны на всех желающих — нет сложностей в том, чтобы их освоить.

Подтягивания, отжимания, упражнения на пресс могут стать основой ваших тренировок. Больше ходите по лестницам. Некоторые думают: а как на меня посмотрят, на улице ведь много людей. Не надо стесняться, не надо ни на кого обращать внимание! Поставьте себе цель — выходить заниматься каждый день. В компании, конечно, интереснее — привлекайте друзей, детей.

Если вы одиноки — можно познакомиться на улице, найти человека со схожими интересами и тренироваться уже вместе. Уделить немного времени себе — нетрудно, было бы желание. Результат придет, главное — начать и не сдаваться.

Удобные и модные

Если подходить к спортивным штанам с точки зрения моды, лучше выбирать модели в полоску, с лампасами, геометрическими фигурами, лейблами. Можно обратить внимание и на анималистический орнамент, пайетки и рисунки. Главное — они не должны стеснять движений.

Цена: от 1000 рублей.

Свет расскажет о воде

Бутылка для воды — незаменимый аксессуар для занятия спортом. Из новинок — емкость, которая помогает контролировать, сколько воды вы выпиваете за день. Об уровне водного баланса устройство оповещает с помощью светодиодов. Работает синхронно со смартфоном. В приложении можно указать желаемую норму потребления.

Цена: от 4000 рублей.

Кутаться не надо

Выбирая куртку для уличных активностей, стоит обращать внимание не только на стильный дизайн. Она должна быть легкой, из воздухопроницаемой, влагоотводящей ткани. Сейчас спортивные магазины предлагают много инновационных вариантов — на любой вкус, для любого времяпрепровождения.

Цена: от 4000 рублей.

Электроролики

Среди новинок в мире спортивного электротранспорта — гироролики. Управляют ими по аналогии с гироскутером: небольшой наклон корпуса вперед, и ролики едут вперед. Равновесие сохранить поначалу непросто, но если потренироваться — увлекательная прогулка обеспечена. И организму польза!

Цена: от 12 900 рублей.

Не по дням, а по часам

Отслеживать свои показатели помогут умные часы с соответствующей функцией или фитнес-трекеры (смартбраслеты). Они способны измерять ваш пульс, число сожженных калорий, показывать, достаточно ли вы активны в течение дня.

Цена: от 700 рублей.

Парашют для бега

Этот девайс нужен, чтобы увеличить нагрузку при беге. Воздух задерживается в куполе парашюта, создается сопротивление от 7 до 15 кг. Крепится устройство на талии спортсмена с помощью липучки. Бегун стартует — купол парашюта раскрывается.

Цена: от 970 рублей.

Легинсы

Этот предмет одежды хорош не только для женщин, но и для мужчин. Легинсы отлично тянутся, не стесняют движений — как вторая кожа. При этом важно, чтобы они были прочными, сшитыми из качественного материала. Чтобы ткань не подвела вас в самый неподходящий момент.

Цена: от 1400 рублей.

Фитнес для ушей

Представления об идеальной пробежке часто рушатся из-за того, что слушать музыку в процессе не выходит — наушники выпадают, провода путаются, плеер некуда закрепить. Но есть модели, где плеер и наушники объединены в одном корпусе. Пульт управления гаджетом фиксируется на руке. Многие модели выдерживают погружение в воду. Отвечать на звонки помогает микрофон.

Цена: около 10 000 рублей.

Спорт-шик

Среди модных трендов — 2021–2022, не без влияния пандемии, — комбинирование спортивного стиля с другими, использование в повседневных образах тренировочных костюмов, предметов одежды оверсайз (свободных и объемных. — «МВ»). Эта тенденция приходит и в деловой стиль. Тем, кто после работы хочет позаниматься, это даже в плюс.

Цена: от 1500 рублей.

Повязка-гарнитура

Интересная альтернатива наушникам — эластичная повязка-гарнитура. Помимо того, что в ней удобно слушать музыку, она заменяет и заколку для волос, фиксируя их. Встроенные динамики подключаются к любому гаджету, у которого есть функция Bluetooth.

Цена: от 630 рублей.

Идеальные кроссовки

Выбирая обувь, стоит исходить из выбранной активности. От этого зависят способ фиксации, материал, рельеф подошвы. Мерить кроссовки лучше вечером — нога немного отекает к этому времени, и выбор будет более точный. Обратите внимание на прочность шнурков, качество стелек — желательно выбирать съемные из соображений гигиены.

Цена: от 2000 рублей.

Воля — крепкий металл

Выбирая цвет спортивной одежды, имеет смысл отталкиваться от ваших целей. Хотите быть модным и привлекать внимание или не запачкаться и сделать ставку на практичность? Во втором случае из цветов этого сезона подойдут черный, серый. В первом — палитра более многообразна. Белый, мятный, бежевый, небесно-голубой, нежно-розовый, красный, фуксия, лиловый... Есть где разгуляться! Но самый «всем трендам тренд» — металлические оттенки в спортивной одежде и обуви.

Летающая тарелка — дискошар

Фрисби — традиционное увлечение, но и оно может заиграть новыми красками. Интересная новинка — складной мяч. Бросать его нужно как диск, а приземляясь, он приобретает круглую форму. Производитель сравнивает его с неопознанным летающим объектом.

Цена: от 1000 рублей.

Скакалка-счетовод

Прыжки со скакалкой — отличная кардиотренировка! Или разминка перед более серьезными нагрузками. Вот только время засекать во время прыжков не всегда удобно. И здесь вам поможет электронный счетчик прыжков, который встроен в ручку «продвинутых» скакалок.

Цена: около 7 000 рублей.

Дорогой, углеродный

Еще одна новинка — велосипед, сделанный из углеродного волокна. Этот байк помогает измерять расстояние и контролировать безопасность трассы, включая подъемы и спуски. Подсчет калорий также входит в число его «способностей».

Цена: 63 000 рублей (только с доставкой из Канады).

ТРЕНИРУЙСЯ ВО ДВОРЕ

Во многих дворах есть уличные тренажеры, но не все знают, как ими пользоваться.

— Гиперэкстензия. Укрепляет мышцы спины и ягодиц. Лягте на рабочую поверхность тренажера, упритесь ногами в планку. Скрестите руки на груди или заведите за голову. Наклоняйте корпус и возвращайте в исходное положение — плавно, без рывков.

— Маятник. Полезен для проработки ног и талии. Ноги поставьте на специальные площадки, руки — на рукоятки. Раскачивайте нижнюю часть корпуса по траектории, напоминающей движения маятника.

— Гребля. Укрепляет спину, трицепсы и бицепсы. Сев на сиденье, возьмитесь за рукоятки. На вдохе тяните их к себе,на выдохе — от себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Никитина, врач-терапевт:

— Чтобы не простудиться, занимаясь на улице, надо одеваться по погоде, но чуть легче, чем просто для пеших прогулок. И не стоит пытаться сразу ставить рекорды! Оптимальное время тренировок для набора мышечной массы — вечер, а кардиотренировки и тренировки с целью похудеть лучше проводить утром. Кстати, для новичков сетевые фитнес-клубы в интернете выложили множество простых тренировок — это может стать хорошим самоучителем для тех, кто хочет заниматься.

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