Около 12 тысяч старых покрышек для переработки собрали в Подмосковье в рамках экоакции

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Количество старых покрышек, собранных по программе экологической акции «Сдай старые шины на переработку!», возросло до 12 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие началось в середине апреля и продлится до 15 мая. Жители Московской области могут сдать старые шины в пункты «Ориспром» и «Мегабак». Помимо этого, среди участников будут разыграны новые покрышки. Для этого нужно сделать фото со старой резиной возле одного из пунктов приема, выложить снимок в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

В области проект «Мегабак» был запущен в 2019 году, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». С того времени в муниципальных образованиях открываются пункты приема крупногабаритных отходов, в том числе мебель и техника.

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