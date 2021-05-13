Петербургскую кухню представят участникам ПМЭФ-2021

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Кухня Санкт-Петербурга будет представлена во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Об этом сообщил председатель комитета по внешним связям города Евгений Григорьев.

— Очень хочется рассказать о петербургской кухне, потому что эта тема содержит много интересных вещей, — пояснил эксперт.

По его словам, проект «Петербургская кухня» имеет особую значимость для Северной столицы. Его главной задачей является продвижение города не только как культурной, но и как гастрономической столицы России, отмечают «Невские новости». Его разработали, чтобы создать соответствующий образ Санкт-Петербурга и повысить его туристическую привлекательность.

Напомним, что ПМЭФ-2021 состоится с 2 по 5 июня.

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