«Бес в ребро»: Киркоров признался в интимных похождениях

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Король российской эстрады Филипп Киркоров на недавней премьере комедийного фильма «Прабабушка легкого поведения» рассказал о своих неприглядных поступках.

— Шалил я в молодости — в период с 1994-го по 2004-й. А сейчас у меня дети растут, я примерный отец. Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая — все ходуном ходит! Седина в голову, бес в ребро! — цитирует 54-летнего певца издание «Собеседник».

В авантюрных поступках в прошлом признались и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, по словам певицы Глюк’ozы, в школе она не отличалась примерным поведением и даже находилась на учете в детской комнате милиции.

В свою очередь певица Светлана Лобода рассказала, что в детстве играла в войнушку и лазила по деревьям.

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