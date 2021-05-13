Зарубежные СМИ рассказали о самой опасной российской подлодке

Фото: Минобороны РФ

Новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» делает ее практически бесшумной, заметить ее приближение почти невозможно. Об этом заявил американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest.

Журналист отметил, что корпус подлодки имеет каплевидную форму, благодаря чему она аэродинамически эффективна. Также лодка имеет водородно-кислородный топливный элемент, который играет роль в бесшумном передвижении средства. Все это делает российскую подводную лодку особо опасной для предполагаемого противника.

Ларсон уточнил, что субмарина способна вырабатывать электричество за счет химической реакции. На сегодняшний день Россия производит дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада».

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