Диетолог рассказала, как уберечься от образования раковой опухоли

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Немецкие врачи заявили, что злоупотребление определенными продуктами и неправильный образ жизни в совокупности могут привести к образованию раковой опухоли. Это заявление прокомментировала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, рак — полисистемное заболевание. К его образованию может привести совокупность разных факторов.

— Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь ее. Когда он ведет неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, ведущими к избыточной массе тела, в таком случае он обретает не просто болезни сердечно-сосудистой системы, но и нарушение углеводного обмена и вытекающего отсюда сахарного диабета, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, только одно ожирение порождает 12 видов рака. Этот факт подтвержден медициной. Причиной этого может послужить злоупотребление мясными продуктами, особенно если у человека уже есть хронические заболевания или предрасположенность к ним.

При этом она подчеркнула, что отказ от конкретных продуктов не приведет к снижению риска заболевания раком. Бывает, что это, наоборот, приводит к увеличению опасности. Чтобы максимально снизить риск развития подобного заболевания, нужно постараться вести здоровый образ жизни, контролировать стрессовые факторы, отмечает ИА «НСН».

— Некоторые могут злоупотреблять алкоголем и дожить до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов, указанных в исследовании немецких ученых, — красное мясо, колбаса, молоко, сахар, алкоголь, — добавила Королева.

Она также считает что нужно своевременно проходить диспансеризацию, чтобы в начале формирования какого-то заболевания не пропустить его.

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