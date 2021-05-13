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«Очередная страшилка»: эксперты опровергли угрозу ядерного взрыва в Чернобыле
Фото: pixabay.com

«Очередная страшилка»: эксперты опровергли угрозу ядерного взрыва в Чернобыле

Елена Фролова

Общество

Информацию о возможном повторении трагедии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) на фоне сообщений о публикации в журнале Science о высокой скорости деления урановых ядер под реактором станции прокомментировал физик-ядерщик, теоретик Объединенного института ядерных исследований в Дубне Игорь Голутвин.

— Я бы не относился серьезно к этому заявлению. На мой взгляд, в этом журнале работают люди, которым не стоит доверять. Эти заявления делаются для того, чтобы запугать. Если бы что-то там было, я бы уже знал, причем от других людей, которые с этим связаны и там работают. Поэтому, думаю, пока можно спать спокойно, — подчеркнул Игорь Голутвин.

В свою очередь глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов тоже не видит причин для беспокойства, отмечает ИА «НСН».

По его словам, если нейтроны действительно начинают ускоренное деление, это, конечно, может стать причиной ядерного взрыва, однако говорить о ядерной реакции без оснований нельзя.

— Даже во время аварии в Чернобыле с неконтролируемой реакцией ядерного взрыва не было, а был просто расплав реактора. Я не верю в эти данные, — подчеркнул эксперт.

Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов заявил, что статью в Science написал человек, который стремился создать очередную страшилку и совершенно ничего не смыслит в физике.

— Автор просто захотел получить грант в какой-нибудь организации. Американцы любую лапшу навешают, чтобы этот человечек написал очередную там диссертацию, получил деньги по этому гранту, — считает ученый.

По его словам, подобную историю раздувают нечистоплотные люди, отмечает «Царьград».

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