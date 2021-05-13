Петр Толстой проинспектировал дом в Люблине, построенный по программе реновации

Фото: Александр Чикин

Глава рабочей группы Госдумы по защите прав москвичей при реализации проекта реновации Петр Толстой проинспектировал новый дом, построенный по программе реновации по адресу улица Люблинская, 111б. Толстой осмотрел холл здания, побывал в квартире. Депутат остался доволен качеством отделочных работ и планировкой жилья. Он также подчеркнул, что новая волна реновации в столице должна стать еще более масштабной.

В новых домах будет комфортно всем

— Мы посмотрели большую трехкомнатную квартиру: два санузла, просторная кухня, большие окна. Это действительно новый стандарт жизни, другое качество жизни. Я бы очень хотел, чтобы жители района Люблино, которые переедут в новые дома, убедились в том, что программа реновации работает, город все свои обязательства выполняет, — сказал Толстой.

Отдельно депутат остановился на инфраструктуре: рядом с новостройкой уже появилась детская площадка, уютный зеленый двор.

— Люди, которые пользуются вспомогательными приспособлениями, инвалиды, также смогут беспрепятственно передвигаться, — подчеркнул Толстой.

В программе реновации — 10 районов ЮВАО

Темпы реновации в Москве будут возрастать — скорость, с которой москвичи будут переезжать в новые дома, будет зависеть в том числе от скорости выбора стартовых площадок.

— Новая волна будет более масштабной, (мэр Москвы — прим. «ВМ») Сергей Семенович Собянин очень правильно обозначил — все ждут возможности как можно быстрее переехать, — заключил Толстой.

Программа реновации в Юго-Восточном округе коснется 164 тыс. жителей, причем 34 тыс. получат квартиры на первом этапе и переедут в новые дома уже к 2024 году. Как отмечал ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, под заселение на территории ЮВАО передано уже восемь новостроек, а всего в стадии строительства находятся 29 объектов общей площадью почти 600 тыс. квадратных метров. В программу реновации вошли 10 районов округа. Это Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики и Южнопортовый.

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