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Лиана Шульгина ответила на вопрос о планах родить второго ребенка
Фото: instagram/lianashulginaa

Лиана Шульгина ответила на вопрос о планах родить второго ребенка

Анастасия Прохорова

Звезды

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина ответила на вопрос подписчицы о своих дальнейших планах родить второго ребенка. Об этом она рассказала в разделе «сторис» своего Instagram-аккаунта.

Одна из подписчиц Шульгиной спросила ее, будет ли она рожать, если забеременеет снова. Невестка Валерии однозначно решила, что в ближайшее время они с мужем не планируют заводить второго ребенка.

— Придется. Я против абортов. Но я за планирование беременности. В ближайшие несколько лет мы не планируем, — поделилась звезда.

Супруга Арсения Шульгина объяснила, что беременность — это «большой стресс для организма, ему нужно восстановиться». Она подчеркнула, что на данном этапе им хочется всю любовь и внимание уделять малышке Селин.

Напомним, 1 января 2021 года у сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь. Малышку назвали необычным именем Селин.

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