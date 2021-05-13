Эксперт назвал упражнения, которые позволят дома подготовиться к лету

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Врач спортивной медицины Марк Озолинь поделился бытовыми упражнениями, которые смогут заменить спортзал. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Специалист отметил, что даже дома можно выбрать упражнения, которые помогут поддерживать себя в идеальной физической форме и подготовиться к лету. По словам врача, достаточно начать с малых нагрузок. Так организм быстрее привыкнет к физическим нагрузкам.

— Самое первое, что можем сделать, — еще лежа в кровати от души потянуться и сделать классическую суставную гимнастику, разминку, чтобы подготовить опорно-двигательный аппарат к насыщенному дню, — рассказал Озолинь.

Эксперт отметил, что хорошей альтернативой спортивному залу станет обычная ходьба. Следует начать с пешей прогулки в среднем темпе — от 100 шагов в минуту, не превышая десяти минут по времени.

Марк Озолинь предлагает заменить общественный транспорт велосипедом, однако он считает, что «важно выставить посадку», чтобы не было большой нагрузки на спину и суставы.

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