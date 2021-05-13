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Эксперт назвал упражнения, которые позволят дома подготовиться к лету
Фото: pixabay.com

Эксперт назвал упражнения, которые позволят дома подготовиться к лету

Анастасия Прохорова

Здоровье

Врач спортивной медицины Марк Озолинь поделился бытовыми упражнениями, которые смогут заменить спортзал. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Специалист отметил, что даже дома можно выбрать упражнения, которые помогут поддерживать себя в идеальной физической форме и подготовиться к лету. По словам врача, достаточно начать с малых нагрузок. Так организм быстрее привыкнет к физическим нагрузкам.

— Самое первое, что можем сделать, — еще лежа в кровати от души потянуться и сделать классическую суставную гимнастику, разминку, чтобы подготовить опорно-двигательный аппарат к насыщенному дню, — рассказал Озолинь.

Эксперт отметил, что хорошей альтернативой спортивному залу станет обычная ходьба. Следует начать с пешей прогулки в среднем темпе — от 100 шагов в минуту, не превышая десяти минут по времени.

Марк Озолинь предлагает заменить общественный транспорт велосипедом, однако он считает, что «важно выставить посадку», чтобы не было большой нагрузки на спину и суставы.

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