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Выставка кукол театра имени Образцова открылась в ГУМе
Фото: instagram/gum_ru

Выставка кукол театра имени Образцова открылась в ГУМе

Ольга Маркова

Культура

В Главном Универсальном Магазине страны открылась выставка кукол Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова. Экспозиция представлена в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». ⠀

Третью линию магазина заняли куклы легендарного театра, который в текущем году отмечает свой 90-летний юбилей.

Перед посетителями куклы расскажут историю театра. Здесь представлены герои спектаклей «Пиковая дама», «Золушка», «Чиполлино», «Фигаро». Также здесь можно увидеть афиши и фотографии актеров разных лет.

Выставка продлится до 12 июня, сообщается на сайте ГУМа.

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ГУМкуклывыставка
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