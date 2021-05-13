Путин провел переговоры с генсекретарем ООН Гутеррешем

Фото: Администрация президента РФ

Между президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем состоялись переговоры в формате видеоконференции.

Генсекретарь поздравил главу государства с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также подчеркнул важность борьбы с коронавирусной инфекцией.

— Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах, акцентировал уникальный характер этой структуры, призванной укреплять взаимодействие мирового сообщества по всем ключевым вопросам современности, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президент РФ и представитель ООН сошлись во мнении, что первоочеред­ной задачей является прекращение насильственных действий в свете палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась гуманитарная обстановка в Сирии. Была выражена обеспокоенность в связи с ужесточением односторонних санкционных мер в отношении властей республики.

Кроме того, поднимались вопросы о положении дел в Афганистане, о сотрудничестве в сфере экологии и о подготовке к проведению в России Всемир­ной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в 2022 году.

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