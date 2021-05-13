Историк Васильев назвал условие, при котором Моргенштерн вырос бы «нормальным мальчиком»

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Историк моды и телеведущий Александр Васильев назвал условие, при котором Моргенштерн вырос «нормальным мальчиком». По его словам, рэперу не хватило в детстве воспитания со стороны отца.

— Я думаю, что он «маугли». Если бы у него были отцовская опека и надзор, он вырос бы нормальным мальчиком. Он не умет себя вести ни за столом, ни с людьми. Причесывается, ест неаккуратно, все хватает руками. Все время матерится, — сообщил Васильев.

Историк моды предположил, что у Алишера Моргенштерна могут быть проблемы с девушками.Васильев продолжил шутку, озвученную в программе «Давай поженимся!» о том, что он якобы является отцом рэпера. По словам Васильева, артист очень популярен, но «это мой сын, поэтому меня это не удивляет», отметил историк в интервью Надежде Стрелец.

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