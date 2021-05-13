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«Речь о мужчинах»: Наргиз рассказала, с кем и из-за чего хочет судиться
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Речь о мужчинах»: Наргиз рассказала, с кем и из-за чего хочет судиться

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Наргиз Закирова рассказала, с кем и почему она готова судиться. Этим она поделилась в новом посте в своем Instagram-аккаунте.

Звезда отметила, что за последние семь лет ее пребывания в России с ней «воюют исключительно представители мужского пола», разглядев в ней «вселенскую опасность».

— Пост скорее плачевный. Речь о мужчинах. Вернее сказать, о поступках — таковыми называющихся, — поделилась Закирова.

Она отметила, что «мужики» всех профессий пытаются вступить с ней в конфликт.

— Артисты, чиновники, директора, промоутеры, продюсеры и недозвукорежиссеры, бараны и ораторы, вентиляторы, святоши и стилисты.. олигархи, кладовщики и политики, осьминоги и единороги, — рассказала она о тех профессиях, которые часто пытаются вступить с ней в перепалку.

Певица заявила, что по каждой клевете, порочащей ее честь, будет возбуждаться уголовное дело и «ни одно высказывание, не подкрепленное доказательствами, не будет оставлено без внимания».

Многие подписчики поддержали артистку в своих комментариях, не понимая, откуда столько интереса лезть в личную жизнь.

«Мне вот одно не понятно. У всех выше перечисленных настолько скучная жизнь, что они суют свои носы в чужую?»; «Пусть тяфкают, сколько хотят, они за это мелочь получают. А вы заслуживаете большего»; «Собаки лают — караван идет».

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