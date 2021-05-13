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В народном календаре эта пятница, 14 мая, получила название в честь ветхозаветного пророка Еремея. Этот день называли Еремей-запашник, запрягальник, засеватель. Лениться в этот день категорически запрещалось. Люди верили, что бездельник будет несчастлив весь год и удача отвернется от него. Считалось, что если человек в этот день работает в полную силу, вскоре его ждут финансовые успехи.

Приметы гласили, что в этот день нельзя тосковать и грустить, важно смотреть на жизнь оптимистично и дарить радость себе, ходить в гости. В доме, где 14 мая были гости, воцарится благополучие и понимание.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено лениться 14 мая

Приметы погоды обещали погожее лето, если в этот день солнечно. А если 14 мая разбушевалась непогода, то зима будет суровой.

В этот день отмечается День фрилансера в России. 73 года назад было провозглашено государство Израиль.

В этот день родились режиссеры Лев Додин, Джордж Лукас, Роберт Земекис, композитор Владимир Матецкий, актеры Тим Рот, Кейт Бланшетт, Ярослав Бойко, Анна Михалкова, американский программист Марк Цукерберг.

Именины отмечают Тамара, Герасим, Ефим, Макар, Игнатий, Нина.

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