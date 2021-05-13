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В Белом доме заявили, что ведутся переговоры по встрече Байдена и Путина
Фото: Администрация президента РФ, Whitehouse

В Белом доме заявили, что ведутся переговоры по встрече Байдена и Путина

Полина Долганова

Внешняя политика

Обсуждения по поводу возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока ведутся. Об этом в четверг, 13 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Эти обсуждения ведутся, — цитирует Псаки РИА Новости.

Она добавила, что не владеет дополнительной информацией о встрече.

Ранее о подготовке к переговорам Путина и Байдена рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, договоренностей относительно точной даты проведения встречи пока нет. Специалисты готовят саммит.

До этого администрация США сообщила, что американский лидер предложил Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне в одном из европейских городов летом текущего года.

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Джо БайденВладимир Путинпереговоры
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