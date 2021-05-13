Спортсмены поддержали инициативу Евгения Попова по защите регбийного стадиона «Фили»

Фото: Екатерина Тихонова

Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1» дал старт челленджу в защиту регбийного стадиона «Фили», на месте которого планируют построить крытую гандбольную арену. К инициативе присоединился Станислав Дружинин, председатель правления Федерации регби России, а также игроки клуба «Спартак» и «Сокол».

— Готов всеми возможными способами поддержать защитников исторической спортивной арены, — сказал тележурналист. — Мой волонтерский штаб собирал подписи под петицией, на основе которой будет подготовлено обращение в органы власти. А недавно я запустил челлендж в поддержку стадиона.

Предложение Евгения Попова нашло отклик среди спортсменов и болельщиков. В частности, к акции присоединился Станислав Дружинин, председатель правления Федерации регби России.

— Считаю необходимым сберечь стадион, потому что «Фили» — это территория регби, — заявил Дружинин в своем видеоролике.

Еще более эмоциональными были игроки московских регбийных клубов «Спартак» и «Сокол».

— Поддерживаем московские «Фили» в их стремлении сохранить свой дом. Не опускайте руки, парни, все получится, — с таким призывом обратились они к своим коллегам.

Стадион «Фили» — знаковое место для многих регбистов и любителей этого вида спорта по всей стране. У него интересная и богатая история. Здесь советские спортсмены побеждали сильнейшие европейские команды. Здесь тренируется регбийный клуб «Фили», пятикратный чемпион СССР, призер и обладатель Кубка СССР. Однако появилась информация, что на месте стадиона может быть построена крытая гандбольная арена. И сегодня тысячи спортсменов и болельщиков по всей России переживают за судьбу площадки и предпринимают усилия, чтобы стадион был сохранен.

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