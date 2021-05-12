Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала «Россия» Евгений Попов заявил, что необходимо использовать системный подход для обеспечения безопасности школ, а также ужесточить контроль за оборотом оружия и продажей боеприпасов. Эти предложения и ряд других он озвучил, работая на месте трагедии в Казани, где накануне в одной из школ 19-летний молодой человек устроил стрельбу.

— Конечно, невозможно к каждой школе приставить наряд полиции и бойцов Росгвардии. Превращать школы в режимный объект — не выход, но защитить территорию вокруг учебного заведения от проникновения туда посторонних нужно обязательно. Необходимы системные меры. Например, оставить доступ во внешний периметр исключительно для учеников и учителей по личной карте, аналогом которой могут стать идентификаторы системы «Москвенок». Они считываются только на территории тех школ, где их непосредственно выдали. При этом там нет каких-либо персональных данных, — отметил Евгений Попов.

Он добавил, что гарантировать безопасность людей на территории любых социальных объектов, поможет единый и обязательный к исполнению в каждом регионе России государственный стандарт безопасности. Журналист подчеркнул, что в нем должен быть прописан единый список требований, по которым будет производиться отбор сотрудников для постов охраны, оборудование зданий тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

По мнению журналиста, одной из самых эффективных мер может стать контроль за оборотом оружия, а также анализ правоприменительной практики, который выявит недостатки ранее принятого закона. Попов также предложил исключить частные клиники из списка тех учреждений, которым дано право выдавать справки с разрешением на владение оружием.

— Более того, нужны строгие психоневрологические тесты и обязательные курсы с преподаванием основ обращения с оружием для всех, кто собирается его приобрести вне зависимости от целей: охотничье, для самообороны или спортивное, — добавил журналист.

Также Евгений Попов считает, что повышение возрастного ценза на владение оружием требует тщательной проработки. Он предлагает привязать выдачу разрешения на оружие к конкретному охотничьему обществу. Тогда оно совместно с Росгвардией будет контролировать, как выполняются правила хранения и применения конкретной единицы, подчеркнул Попов.

— Государство самым строгим образом должно контролировать продажу боеприпасов. Нужно установить лимит на продажу патронов в определенный срок «в одни руки», а также составить единую базу охотничьих и спортивных боеприпасов по примеру базы боевых патронов, — добавил тележурналист. — Ведь убийца из Казани купил более 400 патронов за несколько дней.

Ранее эксперты озвучили главные аспекты при работе над ужесточением закона «Об оружии».

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