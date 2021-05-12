Эксперты озвучили главные аспекты при работе над ужесточением закона «Об оружии»

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Трагедия, которая произошла в казанской школе 11 мая заставила российские власти задуматься об ужесточении закона об оружии. Подобные предложения озвучивают часто, однако они обычно остаются на этапе обсуждения. По мнению экспертов, загвоздка заключается в том, что важные решения принимаются в спешке и часто не имеют отношения к проблеме, которую нужно решить.

По мнению заместителя председателя правления организации «Право на оружие» Вячеслава Ванеева, потребность в изменениях уже назрела.

— Произошла трагедия, и на эмоциях появились призывы: «Давайте все запретим». В результате парламентарии по поручению президента принимают старые какие-то заготовки, которые совершенно никакого отношения к этому случаю не имеют, — объяснил свое мнение Вячеслав Ванеев.

В настоящее время комитет Государственной думы одобрил поправки в закон «Об оружии». Так, законотворцы предлагают запретить выдавать лицензии людям с погашенными судимостями, или тем, кто был осужден за езду в нетрезвом виде. По мнению эксперта, все эти предложения не имеют отношения к тому, что произошло в Казани, отмечает телеканал 360.

— Ни казанский, ни керченский стрелки не подвергались административным взысканиям. Они не пользовались транспортом в состоянии опьянения и не передавали свои транспортные средства другим лицам, — пояснил Вячеслав Ванеев.

По его мнению, в работе над поправками к закону нужно преследовать одну основную задачу – обеспечение безопасности граждан.

Тем временем, депутат Госдумы Николай Земцов считает, что в первую очередь нужно поднять возраст, с которого разрешается владеть личным оружием – с 18 до 21 года.

— Каждый раз мы видим один и тот же трагический сценарий: насмотрелся «стрелялок», пообщался в Сети с террористами или в тематических группах в соцсетях - спланировал массовое убийство, — подчеркнул Николай Земцов.

По его мнению, нужно вести борьбу с деструктивом в Интернете. Депутат утверждает что нужно не просто ужесточить оборот огнестрельного оружия, но и провести системную чистку «разрушительного содержания соцсетей», отмечает «Царьград».

Что произошло

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. Вооруженный молодой человек прошел на территорию образовательного учреждения. Стрелявший молодой человек был задержан. Им оказался 19-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По информации, предоставленной главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в результате стрельбы погибли четыре мальчика и три девочки, а также еще 16 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе.

Погибших детей и взрослых похоронили 12 мая. Помимо этого, девятерых пострадавших при стрельбе доставили спецбортом МЧС России в Москву. Тем временем, Казанский суд отправил на два месяца в СИЗО обвиняемого в данном происшествии.

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