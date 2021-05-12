В России предложили ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия

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Повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия предложил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо написано на имя главы Министерства внутренних дел (МВД) России Владимира Колокольцева.

В документе говорится, что люди, которые имеют в собственности огнестрельное оружие, должны обеспечить его надлежащее хранение. Согласно действующему законодательству, в России предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до одного года за небрежное хранение ружья, пистолетов или других огнестрелов, создавшее условия для их использования другим лицом, повлекшее смерть или тяжкие последствия. Если же погибли или получили травмы более двух человек, то срок ограничения свободы увеличивается до двух лет.

При этом, по мнению Дмитрия Курдесова, все чаще появляются сообщения о том, что ребенок получил доступ к оружию одного из родителей, из-за чего произошла трагедия, отмечает RT.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в статью 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия, — говорится в обращении.

Предлагается повысить срок лишения свободы за данное действие до трех лет.

Трагедия, произошедшая в казанской школе 11 мая, вызывает множество вопросов. В их числе — как преступнику с оружием удалось попасть на территорию образовательного учреждения. По мнению адвоката Константина Кудряшова, это произошло из-за недостаточного количества охранников.

— Поставить хорошо вооруженного охранника в каждом образовательном учреждении — это не выход, огнестрельное оружие в школе — это, скорее, дополнительный риск, — добавил эксперт.

По его словам, правильным решением станет повышение минимального возраста, с которого разрешено владеть огнестрельным оружием. Он предлагает увеличить его с 18 до 21 года. Таким образом, по мнению юриста, удастся снизить риск подобных трагедий, отмечает «Экономика сегодня».

Что произошло

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. Вооруженный молодой человек прошел на территорию образовательного учреждения. Стрелявший молодой человек был задержан. Им оказался 19-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По информации, предоставленной главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в результате стрельбы погибли четыре мальчика и три девочки, а также еще 16 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В Татарстане объявлен день траура по погибшим, который состоится 12 мая.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе.

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