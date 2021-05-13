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«Вопрос для мам»: Гагарина подняла тему детской ревности
Фото: www.instagram.com/gagara1987

«Вопрос для мам»: Гагарина подняла тему детской ревности

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская певица Полина Гагарина поговорила со своими подписчиками на тему детской ревности. Данную проблему она подняла в своем Instagram-аккаунте.

Артистка обратилась к тем мамам, у кого двое детей или больше, спросив, как они борются с ревностью между ними.

— Вот вопрос для мам, у которых два ребенка и больше! Как вы справляетесь с детской ревностью друг к другу, то есть сестра ревнует к брату! — поинтересовалась певица.

Гагарина поделилась, что ее дочка Мия считает, сколько раз мама поцеловала сына, «после чего ее непременно надо поцеловать на один больше».

Поклонники звезды рассказали в комментариях о своих случаях детской ревности, подчеркнув, что внимание необходимо уделять каждому ребенку. «Это очень трудно... У меня пять взрослых детей, и я чувствую и знаю, что каждого надо любить больше всех! Это и есть парадокс любви»; «Сказала, что вы у меня как левая и правая рука. Что они для меня одинаковы. И что они друг для друга самые близкие»; «Здоровая ревность никому не мешала! Это же не фобия!».

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Полина Гагаринадетиревность
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