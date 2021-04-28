Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Сплетникам можно расходиться»: Гагарина рассказала о травме, полученной на концерте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Сплетникам можно расходиться»: Гагарина рассказала о травме, полученной на концерте

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Полина Гагарина высказалась об инциденте, произошедшем на концерте в Челябинске. Во время исполнения одной из композиций звезда неожиданно согнулась, а затем ушла за кулисы.

Артистка заявила, что на сцене у нее выпал плечевой сустав — это последствия давней травмы, которую она получила еще в школе-студии МХАТ. По ее словам, это может случиться в любой момент от неудачного жеста или поворота руки.

Полина Гагарина добавила, что научилась сама вправлять плечо, что и сделала за кулисами.

— Выглядит это действительно, страшно, особенно вблизи. Зал невероятно меня поддержал и встал аплодируя. Все длилось несколько секунд. После чего я допела песню и все шоу до конца! Через день я уже выступала в Екатеринбурге, — написала певица.

Также звезда поблагодарила друзей и поклонников за переживания, а также отметила, что «сплетникам можно расходиться».

Ранее Полина Гагарина показала, как готовится к туру.

Читайте также: «Блогер из меня так себе»: Полина Гагарина о «дикой» занятости

травмаInstagramПолина Гагарина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в