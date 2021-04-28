«Сплетникам можно расходиться»: Гагарина рассказала о травме, полученной на концерте

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Полина Гагарина высказалась об инциденте, произошедшем на концерте в Челябинске. Во время исполнения одной из композиций звезда неожиданно согнулась, а затем ушла за кулисы.

Артистка заявила, что на сцене у нее выпал плечевой сустав — это последствия давней травмы, которую она получила еще в школе-студии МХАТ. По ее словам, это может случиться в любой момент от неудачного жеста или поворота руки.

Полина Гагарина добавила, что научилась сама вправлять плечо, что и сделала за кулисами.

— Выглядит это действительно, страшно, особенно вблизи. Зал невероятно меня поддержал и встал аплодируя. Все длилось несколько секунд. После чего я допела песню и все шоу до конца! Через день я уже выступала в Екатеринбурге, — написала певица.

Также звезда поблагодарила друзей и поклонников за переживания, а также отметила, что «сплетникам можно расходиться».

Ранее Полина Гагарина показала, как готовится к туру.

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