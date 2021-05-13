«Не смогу никогда простить»: Ханна рассказала, почему не знакомит дочь с отцом

Фото: Instagram певицы Ханны

Певица Ханна рассказала, почему она не знакомит дочь Адриану со своим отцом. Этим она поделилась в интервью шоу на YouTube.

Артистка часто рассказывает о маме, однако об отце публика не знает, и певица не хочет вдаваться в подробности конфликта, который произошел у них с родственником. Она отвечает, что с папой они уже долгое время не поддерживают связь.

— Не могу сказать, что сильно на него обижена, но произошел инцидент, который не смогу никогда простить! Моя дочь Адриана ни разу не видела дедушку. И он не хочет общаться, — рассказала звезда.

Несмотря на свою нелюбовь к отцу, исполнительница согласна с тем, что девушки часто выбирают мужа, похожего на своего папу.

— Муж очень похож на отца внешне. У меня очень красивый папа — светлый, с голубыми глазами. Но по характеру... В детстве я представляла будущего мужа. И получилось так, что Пашу — тот человек, которого я себе запрограммировала много лет назад, — поделилась Ханна.

Супруга Пашу (предпринимателя Павла Курьянова, известного как Пашу — прим. «ВМ») всегда очень тепло отзывается о маме, подчеркивая, что «если бы не мама, ничего бы вообще не получилось», рассказала она в беседе на YouTube FameTime.

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