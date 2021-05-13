Движение на участке Волоколамского шоссе ограничили из-за аварии

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 62с2 Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке Волоколамского шоссе временно ограничено в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в четверг, 13 мая, рассказал источник «ВМ» в экстренных службах столицы.

Авария произошла в районе дома 62, строение 2 по Волоколамскому шоссе. В аварии приняли участие четыре автомобиля и мотоцикл. Пострадали два человека.

В связи с ДТП на трассе перекрыто две полосы по направлению в центр и одна полоса — в область.

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