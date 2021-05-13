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«Просто уснул»: депутат Госдумы рассказал подробности аварии на Кутузовском проспекте
Фото: РБК

«Просто уснул»: депутат Госдумы рассказал подробности аварии на Кутузовском проспекте

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Виновником аварии с участием депутата Госдумы РФ Рахима Азимова стал уснувший водитель Skoda. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил сам парламентарий.

По его словам, в его транспорт Range Rover, на котором он передвигался по Кутузовскому проспекту с разрешенной скоростью, врезался водитель Skoda:

— Оказывается, водитель просто уснул за рулем. Потом рассказывал, что очень устал накануне. Я не пострадал, все обошлось. Самое главное, что чудом удалось избежать жертв. Водителю Skoda мы сразу вызвали скорую, его направили в медучреждение для оказания помощи.

Видео: РБК

Собеседник «ВМ» предположил, что виновник аварии оказался бы на встречной полосе, если бы не влетел в его авто:

— Там такая ситуация была такая, что он вполне мог выехать на встречку, и тогда произошла бы уже серьезная авария. Машина перевернулась, сотрудники экстренных служб пытались ее вернуть в начальное положение, но она была тяжелой. Потом все же удалось это сделать. Теперь мы ему всячески будем помогать, несмотря на то, что он виноват в случившемся.

Парламентарий также отметил, что после инцидента отправил свой автомобиль на ремонт, а сам будет передвигаться на общественном транспорте.

Добавим, что ранее в четверг были зарегистрированы еще два ДТП в Москве с перевернутыми машинами. Первое произошло в районе дома 64 на Алтуфьевском шоссе, второе — на Звенигородском.

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