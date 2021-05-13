Автомобиль перевернулся после ДТП на Звенигородском шоссе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Звенигородское шоссе Карта всех событий

На западе Москвы произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников аварии перевернулся. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. Столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся, оказавшись на левой полосе. На данный момент движение в сторону Третьего транспортного кольца на участке, где произошла авария, затруднено. Образовался затор длиной 2,3 километра.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с участием трех автомобилей, среди которых были два грузовика и одна легковая машина. Авария произошла в Западном округе Москвы.

Читайте также: Более 200 тысяч рублей похитили из припаркованной машины москвича