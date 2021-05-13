Автомобиль перевернулся после ДТП на Звенигородском шоссе
На западе Москвы произошло ДТП, в результате которого автомобиль одного из участников аварии перевернулся. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. Столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся, оказавшись на левой полосе. На данный момент движение в сторону Третьего транспортного кольца на участке, где произошла авария, затруднено. Образовался затор длиной 2,3 километра.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП с участием трех автомобилей, среди которых были два грузовика и одна легковая машина. Авария произошла в Западном округе Москвы.
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