Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 200 тысяч рублей похитили из припаркованной машины москвича
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 200 тысяч рублей похитили из припаркованной машины москвича

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица, 35с48 Карта всех событий

У жителя столицы из автомобиля украли портфель с крупной суммой денег. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Мужчина припарковал свою иномарку рядом с домом 35 на Нижней Красносельской улице. Он отошел на несколько минут, а когда вернулся — обнаружил, что из салона пропал портфель, в котором находились 270 тысяч рублей и ключи от автомобиля. По словам мужчины, он забыл заблокировать двери своей машины, а злоумышленник этим воспользоваться.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Читайте также: Столичную пенсионерку обокрали на 10 тысяч долларов

иномаркакражапарковка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Все мнения
О проекте