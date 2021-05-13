Более 200 тысяч рублей похитили из припаркованной машины москвича

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица, 35с48 Карта всех событий

У жителя столицы из автомобиля украли портфель с крупной суммой денег. Об этом в четверг, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Мужчина припарковал свою иномарку рядом с домом 35 на Нижней Красносельской улице. Он отошел на несколько минут, а когда вернулся — обнаружил, что из салона пропал портфель, в котором находились 270 тысяч рублей и ключи от автомобиля. По словам мужчины, он забыл заблокировать двери своей машины, а злоумышленник этим воспользоваться.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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