Авария с участием трех автомобилей произошла в Западном округе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ДТП с участием трех автомобилей, среди которых были два грузовика и одна легковая машина, произошло в Западном округе Москвы. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из-за аварии перекрыты две полосы движения. По словам источника «ВМ», в результате ДТП пострадал один человек. Его на скорой помощи увезли в медицинское учреждение.

Ранее «ВМ» сообщала, что таксист украл посылку с миллионом рублей в Подмосковье. Женщина решила перевести более миллиона рублей своей знакомой, однако не смогла это сделать через мобильное приложение банка. Тогда она решила отправить деньги с таксистом, запаковав их в картонную коробку. Однако деньги до адресата так и не дошли. После того как водитель завершил заказ, он перестал выходить на связь.

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