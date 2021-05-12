Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Авария с участием трех автомобилей произошла в Западном округе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Авария с участием трех автомобилей произошла в Западном округе Москвы

Полина Долганова

Происшествия

ДТП с участием трех автомобилей, среди которых были два грузовика и одна легковая машина, произошло в Западном округе Москвы. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из-за аварии перекрыты две полосы движения. По словам источника «ВМ», в результате ДТП пострадал один человек. Его на скорой помощи увезли в медицинское учреждение.

Ранее «ВМ» сообщала, что таксист украл посылку с миллионом рублей в Подмосковье. Женщина решила перевести более миллиона рублей своей знакомой, однако не смогла это сделать через мобильное приложение банка. Тогда она решила отправить деньги с таксистом, запаковав их в картонную коробку. Однако деньги до адресата так и не дошли. После того как водитель завершил заказ, он перестал выходить на связь.

Читайте также: Неизвестные подожгли автомобили на паркинге в Химках

ЗАОаварииавария
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Все мнения
О проекте