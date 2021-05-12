Таксист украл посылку с миллионом рублей в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

В Подмосковье полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже посылки с миллионом рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отделение полиции обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что решила перевести более миллиона рублей своей знакомой, однако не смогла это сделать через мобильное приложение банка. Тогда она решила отправить деньги с таксистом, запаковав их в картонную коробку.

— Водителю она пояснила, что в коробке находятся химические средства для биотуалета, — рассказала Татьяна Петрова.

Однако деньги до адресата так и не дошли. После того как водитель завершил заказ, он перестал выходить на связь.

Позже полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 30-летний местный житель. Во время досмотра при нем обнаружили 860 тысяч рублей. По словам задержанного, остальные деньги он успел потратить. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее мужчина, работающий инженером в одной из московских компаний, лишился 400 тысяч рублей после поездки на такси.

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