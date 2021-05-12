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Неизвестные подожгли автомобили на паркинге в Химках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Неизвестные подожгли автомобили на паркинге в Химках

Анастасия Колоскова

Руслан Давлетшин

Происшествия
Химки, улица СовхознаяКарта всех событий

В Химках на парковке сгорели шесть автомобилей из-за поджога, совершенного неизвестными мужчинами. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в МВД Московской области.

Инцидент произошел в ночь на 11 мая в паркинге Г5 на улице Совхозной. В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Позже в Telegram-канале «MSK» появился видеоролик, на котором видно четыре полностью выгоревших автомобиля и еще два, которые получили серьезные повреждения в результате пожара.

Видео: Telegram-канал «MSK»

Ранее возгорание произошло в одном из нежилых зданий на территории Подольска.

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