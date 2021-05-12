Неизвестные подожгли автомобили на паркинге в Химках
В Химках на парковке сгорели шесть автомобилей из-за поджога, совершенного неизвестными мужчинами. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в МВД Московской области.
Инцидент произошел в ночь на 11 мая в паркинге Г5 на улице Совхозной. В результате происшествия никто не пострадал. В пресс-службе ведомства отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Позже в Telegram-канале «MSK» появился видеоролик, на котором видно четыре полностью выгоревших автомобиля и еще два, которые получили серьезные повреждения в результате пожара.
Ранее возгорание произошло в одном из нежилых зданий на территории Подольска.
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