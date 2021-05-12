Руководство «Зимней вишни» частично признало вину в деле о пожаре

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Руководство торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове частично признало вину в деле о пожаре, который произошел в 2018 году. Об этом сообщил прокурор во время прений на заседании в среду, 12 мая.

— Богданова, Соболев и Судденок частично признали вину, остальные (фигуранты — прим. «ВМ») вину не признают вовсе, — цитирует прокурора РИА Новости.

Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ в суде начали в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.

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