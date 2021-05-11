Пожар произошел в здании в центре Подольска

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Московская область, Подольск, Шамотная улица, вл11А Карта всех событий

Возгорание произошло в одном из нежилых зданий на территории Подольска. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Источник уточнил, что огонь охватил помещение, расположенное по адресу улица Шамотная, владение 11. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Ранее «ВМ» сообщала, что утечку на теплосети локализовали на северо-востоке Москвы.

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