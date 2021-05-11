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Гаражи на площади 150 квадратных метров горят на юго-востоке Москвы
Фото: Telegram / Новости Москвы

Гаражи на площади 150 квадратных метров горят на юго-востоке Москвы

Марина Найденкова

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Шоссейная улица, 4А Карта всех событий

На юго-востоке столицы в районе Печатники произошло возгорание гаражей. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице.

Инцидент произошел у дома 4а на Шоссейной улице. Возгорание началось в одноэтажных гаражах. На место происшествия прибыли пожарные. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

— Информации о пострадавших на данный момент нет, — заключили в ведомстве.

Видео: Telegram / Новости Москвы

В свою очередь Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что движение по улице Шоссейной от Волгоградского проспекта в сторону метро «Печатники» из-за пожара перекрыто.

Гаражи на площади 150 квадратных метров горят на юго-востоке МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «ВМ» писала, что беременную женщину спасли при пожаре в столице. Инцидент произошел на улице Адмирала Ушакова. В одном из многоквартирных домов загорелся мусоропровод.

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