Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Утечку на теплосети на северо-востоке Москвы локализовали
Фото: Сергей Шахиджанян

Утечку на теплосети на северо-востоке Москвы локализовали

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, улица Хачатуряна, 12к1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы обнаружили утечку на тепловой сети. На месте работает ремонтная бригада. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Хачатуряна, 12. Специалистам удалось локализовать утечку.

Для безопасности горожан место вытекания огородили, отметили в ведомстве.

Ранее столичные городские службы подвели итоги работы в период майских праздников.

Читайте также: Архитектурно-художественную подсветку обновят на Большом Каменном мосту в рамках капремонта

коммунальщикигородское хозяйствоавария
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Все мнения
О проекте