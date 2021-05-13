Электронное страхование ОСАГО: как это работает и есть ли преимущества

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Каждый владелец транспортного средства обязан позаботиться о своевременном оформлении ОСАГО — обязательного страхования автогражданской ответственности. Наличие данного полиса у участника дорожного движения регламентировано законодательством страны, что подразумевает ответственность за отсутствие действующей страховки по линии ГАИ: штраф, а в ближайшем будущем возможно и лишение водительского удостоверения сроком до 6 месяцев. Данные меры призваны обеспечить паритет — гарантию того, что пострадавшая в ДТП сторона получит денежную компенсацию за понесенный ущерб, даже если виновник не располагает ресурсами для соответствующих выплат. На сайте polis.online можно ознакомиться с действующими предложениями по ОСАГО от популярных страховых компаний.

В свете последних событий своевременно оформить или продлить документ страховки стало проблемой. Однако как нельзя кстати пришелся функционал по оформлению полисов онлайн — через интернет, без участия третьих лиц. Для этого достаточно выбрать провайдера услуги, выполнить несложную инструкцию по предоставлению данных, а также произвести оплату. Зарегистрированный полис будет отправлен на электронную почту, что подтвердит правомерность участия в дорожном движении.

Кому может быть интересно купить онлайн электронный полис ОСАГО для транспортного средства:

собственникам, находящимся в отъезде и передавшим право управления ТС другому человеку; владельцам организаций с большим парком техники; всем тем, кто не может или не хочет лично обращаться в офис страховой.

В работе через интернет есть и скрытые преимущества. Например, можно изучить предложения большего количества страховых компаний, не взаимодействия непосредственно с каждой из них. Проводя сравнительный анализ, часто удается получить ощутимую выгоду: дополнительную скидку, больше полезных и меньше невостребованных опций договора. Для всего этого потребуется лишь некоторое количество времени и устройство, с помощью которого удобно работать с интернет-сайтами.

Нелишним будет еще раз проговорить: страховка осаго онлайн, купить которую может любой желающий в интернете, идентична той, что оформляется страховыми агентами. При этом за счет отказа от ненужных опций и работой напрямую со страховой организацией в большинстве случаев удается хорошо сэкономить. Речь идет о выгоде как в отношении денег, так и времени. Вся процедура занимает не более нескольких минут, для чего потребуются лишь документы и возможность провести безналичный платеж.

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