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Стали известны победители архитектурного конкурса для школьников и студентов «МАФ!in»
Набережная Марка Шагала / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Стали известны победители архитектурного конкурса для школьников и студентов «МАФ!in»

Илья Ашуров

Город

В столице подвели итоги архитектурного конкурса «МАФ!in», в нем принимали участие школьники и студенты из разных городов России, а также из зарубежных стран.

Конкурс по разработке малых архитектурных форм проходил на площадке столичного детского технопарка «На Зорге» с ноября 2020 по апрель 2021 года. Всего в нем участвовали 153 проекта (индивидуальных и командных), из которых были отобраны 30 финалистов. Свои проекты представили 230 школьников, студентов и молодых специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России, а также из Белоруссии, Чехии и Украины.

— Безусловно, подобные конкурсы создают возможности для молодежи уже сегодня получить условия для реализации своих идей, найти партнеров и будущих работодателей, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Стали известны победители архитектурного конкурса для школьников и студентов «МАФ!in»Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В номинации «МАФ!in город» (проект в городской среде, символизирующий динамику быстроизменяющегося пространства — прим. «ВМ») золотые и серебряные награды получили участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Они представили проекты навеса в городском парке, парковой скамейки и павильона.

Узнать имена всех победителей и названия их проектов можно на официальном сайте мэра столицы.

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