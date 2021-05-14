Рекреационная зона в виде Тропаревского заказника в миниатюре появится в ТиНАО

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тропарёвский лесопарк Карта всех событий

В ТиНАО воссоздадут миниатюру Тропаревского парка. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Так, рекреационная зона площадью три гектара расположится в деревне Румянцево на территории нового проекта комплексного освоения территории «Тропарево парк».

Отмечается, что авторы проекта воссоздали несколько отличительных особенностей Тропаревского заказника, который был основан в 1961 году.

— Так, например, от центральной площади парка лучами расходились шесть аллей: березовая, лиственничная, тополиная, липовая, яблоневая и кленовая. По аналогичному принципу будет организовано новое общественное пространство, где от центральной доминанты будут расходиться прогулочные маршруты, — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты воссоздадут основные элементы холмистого ландшафта Тропаревского заказника. В новом парке оборудуют различные функциональные зоны, в том числе с гамаками. Еще один из шести холмов парка займет амфитеатр, который в теплое время года станет площадкой для концертов и лекций.

Зимой холмы будут выполнять роль горок и станут площадками для игр. Также в зимнее время здесь будут проводить ярмарки и создавать ледяные скульптуры.

В пресс-службе добавили, что на территории разобьют сад с ароматными травами, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Сквер ужасов и латышский замок: пять необычных дворов Москвы