Любовь без границ: эксперты дали советы, как выйти замуж за иностранца

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Незамужние девушки до сих пор считают счастливым лотерейным билетом брак с иностранным гражданином. Некоторые надеются с его помощью поправить материальное положение. Эксперты объяснили, на что нужно обращать внимание при интернациональном романе, чтобы потом не пожалеть.

Как считает эксперт по семейным отношениям Ольга Шефергир, особых отличий между романами с иностранцами и соотечественниками нет.

— В этом вопросе важно понимать, что на расстоянии время словно приобретает другое измерение. И события зачастую требуют более быстрого развития, — подчеркнула Ольга Шефергир.

Она также добавила, что особенно нужно просчитывать каждый шаг, так как построение долгосрочных и счастливых отношений является кропотливым трудом. По ее словам, при знакомстве с иностранцем надо понимать его социальную роль. Кроме того, девушкам необходимо знать, общается ли этот молодой человек параллельно с кем-то еще, кроме них, иначе потом могут возникнуть недоразумения.

Помимо этого, особенную роль в таких взаимоотношениях играют культурные традиции и моральные принципы страны, где родился и вырос потенциальный жених. Поэтому эксперт советует дамам задуматься, насколько они им понятны и готовы ли они их принять.

В свою очередь научный сотрудник Института востоковедения РАН Екатерина Кочеткова советует перед свадьбой с гражданином зарубежья изучить историю его страны, узнать побольше о культуре и религиозных ценностях государства. Как минимум нужно почитать про традиции и местные обычаи.

— Хорошо, если будет возможность пожить там, откуда родом ваш избранник. Особенное значение имеет знание языка — это сближает. Конечно, если девушка полюбит гражданина другой страны, то обязательно выучит его родной язык хотя бы на бытовом уровне, — подчеркнула Екатерина Кочеткова.

Эксперт также рекомендует перед официальным оформлением отношений и принятием решения о переезде в другую страну попробовать связаться с русской общиной в этом государстве. Можно задать интересующие вопросы бывшим соотечественницам, которые там живут, отмечает «Москва 24».

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