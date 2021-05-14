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Бибиревский рынок оформят в стилистике промышленного дизайна
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Бибиревский рынок оформят в стилистике промышленного дизайна

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Пришвина, 22 Карта всех событий

Здание Бибиревского рынка, проект которого согласовала Москомархитектура, оформят в стилистике промышленного дизайна, используя в качестве основных материалов кирпич и металлические панели. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в пятницу, 14 мая.

Одноэтажное здание площадью около 84 тысяч квадратных метров появится по адресу улица Пришвина, владение 22. В нем разместятся также помещения общественного питания и подземный паркинг.

— Мы видим сложную композицию, сформированную из разных форм и объемов. Фасады облицуют керамическим кирпичом, также сделают вертикальные вставки из цветного металла. Кроме того, за счет большого процента остекления в торговых залах будет много солнечного света. Сами авторы проекта характеризуют архитектуру здания как «брутальную», при этом она очень современная, — пояснил Сергей Кузнецов.

Отмечается, что здание и прилегающая территория будут полностью приспособлены для передвижения маломобильных граждан.

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