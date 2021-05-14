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Москвичу чуть не проломили голову в его собственной квартире
Фото: pixabay / fsHH

Москвичу чуть не проломили голову в его собственной квартире

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Осенний бульвар, 5к1 Карта всех событий

На западе столицы москвич был жестоко избит в своей квартире. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 12 мая на Осеннем бульваре, дом 5, корпус 1. Двое мужчин поссорились. В какой-то момент конфликт перерос в драку, в ходе которой один из них получил серьезные повреждения и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Оппонент потерпевшего скрылся, но позже был задержан полицией. Им оказался 24-летний молодой человек.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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