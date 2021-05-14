Старый Английский двор пригласил москвичей на «Цифровую революцию царя Петра»

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Старый Английский двор 15 мая приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсию по выставке «Цифровая революция. К 300-летию математической школы на Варварке».

Посетители узнают о масштабной реформе образования Петра I и об Арифметической школе, созданной по его указу в бывших палатах Старого Английского двора. Экскурсия приурочена к акции «Ночь музеев».

Гостей музея встретит квартет старинных духовых инструментов, которые сыграют реконструированные музыкальные произведения эпохи Петра I. А затем посетители окажутся в Москве петровского времени. Участники мероприятия узнают об эпохе Великих географических открытий, истории из жизни школяров XVIII века и познакомятся с азами арифметики.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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