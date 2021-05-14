Названы знаки зодиака, которые не умеют дружить

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Созвездия, под которыми рождаются люди, оказывают значительное влияние на становление их характера. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представители которых не умеют дружить.

Телец

Рожденные под этим зодиакальным знаком обладают сложным темпераментом. Они эмоциональны, вспыльчивы и иногда даже грубы. Ежедневно они могут общаться с большим числом людей, однако заводить с кем-то из них дружбу не спешат. Этим людям проще вступить в любовные отношения, чем в приятельские. Кроме того, если Тельцы не в духе, они легко могут оскорбить близких. Им тяжело держать людей возле себя. При столкновении интересов они никогда не пойдут на компромисс. Вместе с тем им трудно радоваться чужим успехам.

Дева

Представители этого зодиакального знака любят заводить новые знакомства. Им легко сходиться с людьми и проводить с ними время, однако на более глубокую связь они не способны. В результате они обязательно вернутся в свой уютный уголок, чтобы побыть в одиночестве. Даже если у их близких знакомых возникнут проблемы, Девы не ринутся спасать их первыми, если будут чувствовать себя усталыми. Этих людей можно назвать эгоистами, которые заботятся только о соблюдении личных границ. Из-за страха быть уязвимыми они редко кого подпускают к себе слишком близко.

Весы

Временами представители этого знака зодиака бывают жесткими и упрямыми. Если они встали не с той ноги, то могут поссориться с близкими надолго. Весы считают, что существует только их мнение, а все остальное — неправильное. Они спокойно могут не отвечать на звонки друзей неделями, а потом написать как ни в чем не бывало. Рожденные под этим созвездием — короли драмы. Себя и свои проблемы они ставят на первый план, не замечая других. Весы хотят всегда и везде быть победителями. Они могут легко прекратить общение с человеком, если он их в чем-то превзошел.

Скорпион

Эти люди — отличные любовники, но не очень верные друзья. Им нравится сплетничать, и они могут спокойно выдать тайну близкого человека. Помимо этого, Скорпионы мстительны и капризны. Они будут обижаться на каждое слово. Вместе с тем представители этого зодиакального знака сами спокойно могут оскорбить и часто ревнуют друзей к другим друзьям. Они даже могут предать.

Козерог

Рожденные под этим созвездием люди — прагматики. Они будут дружить с теми, кто им «удобен». При этом, когда это удобство заканчивается, то прекращаются и приятельские отношения. Козероги не умеют любить человека со всеми его достоинствами и недостатками. Если у кого-то плохое настроение, то они не будут терпеть этого человека, хотя считают, что им самим люди должны быть рады всегда и везде, отмечает Newinform.

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