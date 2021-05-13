Астрологи назвали самые ленивые знаки зодиака

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Созвездия, под которыми был рожден человек, оказывают значительное влияние на становление его характера, в том числе и на то, насколько он ленив. Астрологи составили список из пяти знаков зодиака, чьи представители особенно любят бить баклуши.

Лев

Если представителям данного зодиакального знака дать возможность реализоваться, то они воспользуются этим и удивят всех, почувствовав свою внутреннюю силу. Однако когда их лишают стимула и вознаграждений, то самостоятельно они не справятся с поставленными задачами. В таких случаях они будут поражать окружающих своим бездействием. Обычно Львы не склонны к проявлению инициативы, чаще всего они плывут по течению. Многие их таланты остаются нереализованными именно из-за лени. Бывает так, что они что-то не делают, потому что думают, что не обязаны. К примеру, они не будут разгребать лопатой снег перед офисом. Скорее всего они наймут для этого дела человека или дождутся оттепели.

Дева

Представители этого знака обычно не стремятся к великим делам. Им достаточно иметь работу и зарабатывать столько, чтобы хватало на основные нужды. Они готовы ездить на отдых по «горящим» путевкам. Девы редко проявляют инициативу. Как правило, они переложат принятие важных решений на кого-то другого. Они не будут совершать сумасшедших поступков и создавать масштабные проекты. Свою природную меланхоличность они скрывают под имитацией трудовой деятельности. От природы рожденные под этим созвездием не наделены мощной энергией.

Весы

Эти люди не на столько ленивы, на сколько они любят отложить на потом разные дела. В хорошем настроении они обязательно все выполнят, однако бывает так, что у представителей этого знака зодиака не бывает настроя месяцами. Поводом сделать работу для них станет жесткий дедлайн и краткие сроки. При этом важно знать, что на Весы никак нельзя давить, их не стоит подталкивать к совершению чего-либо. Для каждого нужно находить свой индивидуальный подход.

Скорпион

Лень Скорпионов чаще всего происходит из-за повышенной тревожности данного зодиакального знака. Рожденные под этими звездами будут сидеть на одном месте из-за страха, что у них ничего не получится и они столкнутся с проблемами. Стресс может свести к нулю желание Скорпионов действовать. Они могут впасть в апатию и долго не выходить из дома, отмечает Newinform.

Козерог

Представители этого знака просто любят расслабиться. А после этого им достаточно тяжело вернуться к рабочему ритму. Просто в бездействии Козероги умеют находить для себя такое же удовлетворение, как и в движении. Зато после такого ленного периода они полны идей и сил для их воплощения. Их интересует лишь творческая и интересная деятельность. Только на это они готовы тратить свои силы. За скучную и монотонную работу они не захотят браться.

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