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Акция «Ночь музеев» пройдет в Музее Толстого
Фото: Анна Быкова

Акция «Ночь музеев» пройдет в Музее Толстого

Ольга Маркова

Культура

Музей Льва Толстого приглашает жителей и гостей города 15 мая принять участие в акции «Ночь музеев».

В Музее Толстого на Пречистенке гости смогут принять участие в экскурсии по экспозиции, увидеть иммерсивный спектакль областного театра юного зрителя «Толстой: Детство. Отрочество. Юность» и услышать музыкальную программу «Классики и современники».

В усадьбе Л. Н. Толстого в Хамовниках можно принять участие в пленэре, написать картину маслом на холсте, послушать концерт, посвященный 100-летию дома-музея в Хамовниках, увидеть художественный фильм «Герань» и выставку картин. Кроме того, в мемориальном доме будут проходить блиц-экскурсии.

В Толстовском центре на Пятницкой посетители увидят премьеру документального фильма «Искание», услышат концерт классической музыки «Музыкальный калейдоскоп» и пройдутся с экскурсоводом по экспозиции музея.

Участие в мероприятиях — по бесплатным билетам, сообщается на сайте музея.

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