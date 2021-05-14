День астрономии отметят в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 15 мая отметят Международный день астрономии. Почетными гостями праздника станут инструкторы российского Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Евгений Черняк и Татьяна Сырейщикова.

Посетителей ждет «Урок космоса» на тему «Зачем космонавтам звезды?». Инструкторы Центра подготовки космонавтов расскажут, что такое навигационные звезды и как космонавты могут определить по ним местонахождение корабля. А участники урока смогут задать вопросы специалистам.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Во вторник, 17 мая, праздничные мероприятия продолжатся премьерой художественного фильма «Эра». На презентации фильма выступят представители госкорпорации «Роскосмос», актеры и члены съемочной группы. В съемках фильма приняли участие Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев и племянница Юрия Гагарина Тамара Филатова.

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