Адвокат объяснила, как оформить земельный участок в собственность

Фото: pixabay.com

Сложности с регистрацией собственности могут возникнуть в отношении дачного участка или земельного надела, который достался по наследству. Изначально процедура кажется сложной и бесперспективной, однако не нужно ее бояться. Адвокат Дарья Морозова рассказала, о чем нужно знать при оформлении данной собственности.

Согласно законодательству, любой гражданин имеет право получить в собственность земельный участок. Земельный кодекс дает равные возможности физическим и юридическим лицам в доступе к землям муниципальной и государственной собственности. Однако претендовать разрешается только на участки, которые не были изъяты из земельного оборота.

К примеру, отрезать кусочек у заповедника или территории воинской части не удастся. В целом, подобные объекты граждан не интересуют. Им больше интересно, как оформить дачный или садовый участок в собственность, если семья пользуется им десятилетиями, а официальных документов никогда не получала.

— Обязательно надо оформлять земельный участок в собственность. Только в этом случае можно будет распоряжаться этим имуществом, а не только пользоваться. Собственник сможет и продать, и подарить данный участок, или завещать его детям и внукам, — пояснила адвокат.

Разные типы земельных участков оформляются с помощью одинаковой процедуры. Есть различия только в пакете необходимых документов. Оформить земельный участок можно в Росреестре или многофункциональном центре. Для этого нужно предоставить правоустанавливающие бумаги, оплатить госпошлину в размере 350 рублей. А потом нужно немного подождать.

Спустя 12 дней заявитель получает на руки документ, который подтверждает его право на владение данным недвижимым имуществом, отмечает ФАН. Как подчеркнула эксперт, основная проблема заключается в поиске и уточнении вида правоустанавливающего документа.

— Нужно выяснить, какой требуется документ, где его взять. В одних случаях это происходит быстро с помощью запроса бумаг в соответствующих службах. В других — землю сначала придется выкупать, а потом уже регистрировать. Иногда требуется обращаться в суд, — объяснила Дарья Морозова.

На сегодняшний день в отношении земель дачных, садовых кооперативов действует упрощенная процедура оформления. Она называется «дачной амнистией». Под нее попадают земли товариществ, члены которых обычно наделены правом бессрочного пользования наделами или же владеют дачным хозяйством на правах пожизненного наследования.

Читайте также: Андрей Воробьев разъяснил основную цель дачной амнистии